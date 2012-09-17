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国际财经 | 2012年 9月 17日 星期一 14:18 BJT

佳能三个在华工厂周一、二将停工--日媒

路透东京9月17日电---日本媒体周一报导，佳能(7751.T)周一和周二将暂停四个在华工厂中的三个，因中国爆发大规模反日抗议。

报导称，佳能将暂停广东一个激光打印机工厂和一个数码相机工厂以及江苏一个复印机工厂的生产线。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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