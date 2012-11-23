中国消费者理性购车或是日本汽车品牌福音

中国的汽车消费群体正逐渐壮大，眼光更为独到且更希望物有所值，这或将有助於日本汽车厂商在华复苏，而近期日系车销量因中日钓鱼岛纷争引发的抗议受创。麦肯锡称，日系车将重心从中国移开是错误的。图为丰田车标。路透