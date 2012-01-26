中国去年取代日本成为全球最大的煤炭进口国--海关数据

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透东京1月26日电---中日两国海关数据显示,2011年中国取代日本成为全球最大的煤炭进口国,部分源於中国需求强劲.
中国数据显示,2011年进口煤炭1.824亿吨,比上年增长10.8%.中国也是全球最大的煤炭生产国和消费国.
日本海关统计去年煤炭进口量下滑5.1%至1.752亿吨,因钢铁企业削减生产导致炼焦煤需求疲软.(完)
--编译 肖群英;审校 张涛
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