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中国财经 | 2012年 1月 26日 星期四 10:35 BJT

中国去年取代日本成为全球最大的煤炭进口国--海关数据

路透东京1月26日电---中日两国海关数据显示,2011年中国取代日本成为全球最大的煤炭进口国,部分源於中国需求强劲.

中国数据显示,2011年进口煤炭1.824亿吨,比上年增长10.8%.中国也是全球最大的煤炭生产国和消费国.

日本海关统计去年煤炭进口量下滑5.1%至1.752亿吨,因钢铁企业削减生产导致炼焦煤需求疲软.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

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