中国商务部称中日经济互补性强 希望共同推动经贸关系健康发展

路透北京11月24日 - 中国商务部新闻发言人沈丹阳周四称，中国日本互为重要经贸伙伴，两国经济互补性强，发展合作符合双方利益，希望共同推动经贸关系健康发展。

沈丹阳在新闻发布会上表示，中国仍是世界上最大的发展中国家，虽然中国经济总量居世界第二，但人均GDP、城乡区域发展、社会福利等与发达国家尚有很大差距，实现现代化的路依然很长。他称，中方注意到关于日本计划从其发展中国家关税减税名单剔除中国的消息。

“希望（中日）双方共同努力，相向而行，推动中日经贸关系健康发展。”沈丹阳说。

据日本经济新闻报导，鉴于中国等五个国家的经济发展情况，日本将取消这五国的优惠关税待遇。调整将于2019财年生效，被取消优惠关税的五个国家为：中国、墨西哥、巴西、泰国和马来西亚。

而就亚太经合组织（APEC）21个经济体的领导人刚刚共同发表的亚太自贸区利马宣言以及自贸区集体战略研究的完成，沈丹阳称，这是APEC各经济体通过集体行动实现的第一个实质性动作，中方愿与各方一起落实利马宣言。

就亚太区域范围内的区域全面经济伙伴关系（RCEP）的前景，沈丹阳称，RCEP是东盟发起并主导的谈判，中方将在充分尊重东盟核心地位的基础上，与谈判各方合作，力争尽快结束谈判，为亚太经济发展贡献力量。

沈丹阳并未单独提及对跨太平洋伙伴关系协定（TPP）前景的看法。

他并称，无论TPP和RCEP未来走向如何，中国将继续围绕深化改革、扩大开放、围绕实现两个100年的奋斗目标，充分考虑我们的国情和产业发展情况，积极参与多双边贸易安排，同时继续与世贸组织各成员密切合作，不断加强多边贸易体制的作用，为全球贸易创造更加自由和便利的环境。

APEC 21个成员的领袖承诺将致力于对抗“所有形式的保护主义”。会后公布的宣言称：“我们鼓励包括TPP和RCEP在内的所有地区承诺都仍是开放、透明及包容的，并相互借鉴。”（完）