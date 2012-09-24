分析：中日爆发军事冲突机率甚微

9月24日共同社公布的钓鱼岛附近海域航拍到的中国海监船--海监66(右)与日本海岸护卫队巡逻船并行的图片。 REUTERS/Kyodo

路透东京9月24日电（记者 Linda Sieg）---在中国与日本因钓鱼岛主权问题而引发关系紧张态势升级之际，尽管中国强硬派评论人士敦促政府做好应对军事冲突的准备，但绝大多数专家认为，中日开战的机率很小。

而发生意外的海上冲突导致人员伤亡、并增加相互报复压力的可能性则更大一些，但即使形势发展到这一地步，东京与北京料仍会努力控制纠纷升级，避免大规模军事冲突。

“真正的风险是，爆发海上事件，导致人员伤亡。如果一名日本人或中国人丧生，民族主义情绪将汹涌而出，”悉尼洛伊国际政策研究中心（Lowy Institute for International Policy）东亚项目主任Linda Jakobson说道。

“但我仍无法想象这会导致一国袭击对方。我认为，理性思想将占主导，”她说。她还补充道，经济报复倒更有可能。

本月日本政府从私人“岛主”手中购买钓鱼岛中的三个小岛後，中日争端升级，引发中国多地爆发大规模抗议，并危及两国商业往来。

在日本海岸警卫队加强对钓鱼岛附近海域的巡逻之际，中国派出十几艘政府巡逻船只靠近钓鱼岛，双方关系的紧张进一步加剧。据中国媒体报导称，当时有千艘渔船驶往钓鱼岛附近海域。

尽管中日外交陷入僵局，中国国内民族主义情绪高涨，专家们一致认为，对於已经成为数十年来中日双边关系最严重危机的钓鱼岛争端，北京与东京都不愿故意使其发展成为军事对抗。

*来自美国的压力*

中国人民解放军退役军官徐光裕称，中日爆发军事冲突的可能性极小，因为双方都不想走到那一步。徐光裕现为北京一家政府智库高级顾问。

安全专家称，来自美国的压力也迫使中日双方保持克制。美国上周表示，钓鱼岛涵盖於1960年签署的美日安保条约适用范围，这意味着，若日本遭袭，华府有义务帮助日本。

“我很认真的说，我不认为任何相关方--日本、中国以及与日本签有防卫条约的美国，希望看到这一争端引发军事冲突，”洛伊国际政策研究中心的Jakobson说。

“他们不会冒险，不会追求这样的结果，也不愿让它发生。”

不过，在海上发生冲突的可能性依然存在。

尽管中国海监船与日本海岸警卫队船只在该地区的出现，看起来可能会引发麻烦，但军事专家称，双方都会尽量避开对方。

“坏消息是，中国向该地区派出了船只。而好消息是，它们是政府控制的官方船只，”东京政策研究大学院大学(National Graduate Institute for Policy Studies)的道下成重(Narushige Michishita)说道。

“这是好消息的原因是它们不太可能采取激进行为，因为那会使形势恶化，并将其演变成一场大危机，”Michishita说。

他表示，中国船只除了对钓鱼岛及附近海域宣示主权外，还有另外的任务。

“我的猜测是，一些官方巡逻船只到那里提防渔船……阻止它们惹事。”

军事专家称，中国巡逻船只与日本海岸警卫队船只都有良好的纪律，而双方也逐渐习惯于交流。

“双方都已准备好，但双方也都处於严格的控制之下，”日本一名前军事高官称。

最让观察人士担忧的是，载着中国渔民的船只溜进争端海域或者活动人士试图登岛的风险，这会引发与日本海岸警卫队的冲突，并可能导致伤亡，而这类冲突的消息则又会像野火一样在互联网上蔓延。

“两个大国的理性政府，不会故意针对少数几块无人居住的礁石发起大的战争，”夏威夷东西方中心（East-West Center）亚洲安全问题专家Denny Roy说道。

“但不幸的是，可能会以别的方式引发战争，通过无意导致的形势恶化，这之中两国可能从较低级别的纠纷开始，继而双方都认为必须对对方的挑衅作出反应，同时又各自被国内压力强烈推动。这似乎是当前的状态，但很难判断双方如何摆脱这种负面的螺旋进展。”（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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