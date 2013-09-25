全球金属:日本铜炼厂要求2014对中国买家的长单供应升水约123美元

路透香港9月25日 - 日本铜炼厂提出对中国终端用户明年的长单供应升水上调45%，这反映出现货升水强劲、市场预期需求增长以及供应紧俏。

消息人士称，卖家要求2014年长单合约每吨升水约123美元，2013年为每吨升水85美元。消息人士是中国的金属买家。升水通常在谈判后确定。

日方提出的升水低于部分中国买家的预期，可能会被接受。

一名交易商称，这可能导致智利的Codelco公司也要求中国买家支付130-150美元的升水。

“(日方)要求我们2014年支付123美元的升水，”一家中国大型精炼铜终端用户的采购经理表示，他周二晚间收到报价。

他并称，日方预测明年日本和部分发达国家铜需求增长，而全球供应仍继续紧俏，这促使他们要求明年升水上涨。