全球金属:日本铜炼厂要求2014对中国买家的长单供应升水约123美元

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透香港9月25日 - 日本铜炼厂提出对中国终端用户明年的长单供应升水上调45%，这反映出现货升水强劲、市场预期需求增长以及供应紧俏。
消息人士称，卖家要求2014年长单合约每吨升水约123美元，2013年为每吨升水85美元。消息人士是中国的金属买家。升水通常在谈判后确定。
日方提出的升水低于部分中国买家的预期，可能会被接受。
一名交易商称，这可能导致智利的Codelco公司也要求中国买家支付130-150美元的升水。
“(日方)要求我们2014年支付123美元的升水，”一家中国大型精炼铜终端用户的采购经理表示，他周二晚间收到报价。
他并称，日方预测明年日本和部分发达国家铜需求增长，而全球供应仍继续紧俏，这促使他们要求明年升水上涨。
日方提出的升水低于上海每吨现货升水180-190美元的幅度。(完)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
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