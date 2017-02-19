消息人士称中国罕见地洽商对日出售一小批玉米给三菱商事

路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事(8058.T)出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。

一位了解交易情况的消息人士称，中粮集团正在商谈，向日本出售至少1.5万吨玉米。

与买家曾有谈话的一家美国谷物贸易公司称，装运的数量可能接近2.3万吨。

两方面的消息人士均要求不具名，因无权对媒体谈及此事。

第一位消息人士表示，预计交货日期在2月底。

三菱商事发言人称，作为应急手段，公司正在考虑从他国购买玉米，其中也包括中国，但尚未进行任何采购。中粮集团的发言人未能通过电话联系到，且没有回应邮件置评请求。

这宗交易再次表明，美国东北部谷物装运拖延过久，正在打乱全球原有的贸易流转。美国是日本主要的玉米供应国。

日本是全球最大的玉米进口国，随着库存降至临界低点，该国饲料生产商料将动用应急库存。

**中国玉米过剩**

中国政府正加大努力解决谷物严重过剩问题。这次小批量出口是否为一次性销售，尚不得而知。

中国上一次大量出口玉米还是在2006/2007年度，当时出售将近500万吨。

若有迹象显示中国准备加大玉米出口规模，将会令业已饱和的全球市场紧张不安，目前美国和巴西是全球最大的出口国。

中粮集团需要获得政府的出口许可才能发货。消息人士透露，今年政府尚未颁发任何出口许可。

中国国家发改委没有回应置评请求。(完)