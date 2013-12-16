中日围绕东海防空识别区口水战升级

中国称对日相安倍晋三在中方划设东海防空识别区问题上发表“恶意中伤”中方的言论表示强烈不满，这意味着两国口水战升级。安倍在周六的记者会上表示，中国最近宣布划设东海防空识别区，是对“公海飞越自由的不当侵害”，并要求中国撤销这一措施。图为日本首相安倍晋三。路透