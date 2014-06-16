日本称中国军机“异常接近”日机 中国召见日本驻华武官

土耳其选举委员会驳回反对党关于修宪公投作废的要求
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透北京6月15日 - 中国国防部周六表示，中国国防部外事办公室官员周五晚紧急召见日本驻华使馆国防武官，就日方炒作所谓中日军机“异常接近”再次提出严正交涉。
中国国防部在声明中表示：“日方罔顾事实，颠倒黑白，无端指责并公开炒作中国战机‘异常接近’日本自卫队侦察机，渲染中国军事威胁。”
声明称，日本“不断主动挑起事端，时常发表不负责任的欺骗煽动言论，对中方恶意攻击。”声明并敦促日本立即改正错误。
日本周三称中国军方战机在东海上空“异常接近”日本军机，并就此向中国提出抗议。中国对这一指控予以驳斥。
中国周四表示，中方图-154飞机在中国近海有关空域正常飞行时，遭到日2架F-15飞机抵近跟踪，最近距离约30米，严重影响中方飞行安全。中国国防部网站还发布了相关视频，但日本官员表示中国的说法不属实。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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