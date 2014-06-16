日本称中国军机“异常接近”日机 中国召见日本驻华武官

中国国防部在声明中表示：“日方罔顾事实，颠倒黑白，无端指责并公开炒作中国战机‘异常接近’日本自卫队侦察机，渲染中国军事威胁。”

声明称，日本“不断主动挑起事端，时常发表不负责任的欺骗煽动言论，对中方恶意攻击。”声明并敦促日本立即改正错误。

日本周三称中国军方战机在东海上空“异常接近”日本军机，并就此向中国提出抗议。中国对这一指控予以驳斥。

中国周四表示，中方图-154飞机在中国近海有关空域正常飞行时，遭到日2架F-15飞机抵近跟踪，最近距离约30米，严重影响中方飞行安全。中国国防部网站还发布了相关视频，但日本官员表示中国的说法不属实。（完）