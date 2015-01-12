中国国防部驳斥日本防卫大臣言论

韩国总统候选人文在寅称韩国应在解决朝鲜核问题中承担积极角色
路透首尔5月9日 - 韩国总统热门候选人文在寅周二表示，韩国应在外交关系方面承担更为积极的角色，以遏制朝鲜的核威胁，而不是在美国和中国展开会谈时作壁上观。
路透北京1月12日 - 中国国防部驳斥日本防卫大臣中谷元近期言论，表示坚决反对。
中谷元上周指责中国舰船在东海进入日本领海，并称中国用火器管控雷达瞄准照射日本舰艇，划设东海防空识别区，战机异常接近日本飞机。
两国去年底就修复关系达成共识，但此轮唇枪舌剑凸显两国关系仍脆弱。
中国国防部网站刊登的声明中指出：“中国军队在相关海空域的活动完全正当合法，中方早已就日方诬称的所谓‘火控雷达照射’做出澄清，并公布了日本军机危险行为的确凿证据。”
声明称：“日本防务部门领导人罔顾事实，老调重弹，渲染‘中国军事威胁’。中方对此表示坚决反对。”
声明表示，划设东海防空识别区是中国作为主权国家拥有的权利。（完）
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