中国国防部对日本启用与那国岛新建雷达站发表评论

路透北京3月31日 - 中国国防部周四在3月例行记者会上，针对日本防卫省在与那国岛部署沿岸监视部队发表评论。

日本周一启用位于与那国岛的一座新建雷达站，位于钓鱼岛以南约150公里。

中国国防部发言人杨宇军称，“我们感觉到最近一段时间日方在军事领域非常活跃，我们也注意到，日方一直在大声指责中国在南海岛礁的所谓‘军事化’”。

“今天我们可以看看日本在距离中国台湾和钓鱼岛只有100多公里的与那国岛究竟干了什么。”

“我注意到，有媒体报导说过去在这个岛上只有2名警察，只有10发子弹。但是现在，一下子就增派了150名自卫队员，据说下一步还将要部署一个快速反应步兵团。那么日方在一直指责别人的时候，他又如何解释自己的行为呢？”