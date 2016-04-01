中国国防部对日本启用与那国岛新建雷达站发表评论

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透北京3月31日 - 中国国防部周四在3月例行记者会上，针对日本防卫省在与那国岛部署沿岸监视部队发表评论。
日本周一启用位于与那国岛的一座新建雷达站，位于钓鱼岛以南约150公里。
中国国防部发言人杨宇军称，“我们感觉到最近一段时间日方在军事领域非常活跃，我们也注意到，日方一直在大声指责中国在南海岛礁的所谓‘军事化’”。
“今天我们可以看看日本在距离中国台湾和钓鱼岛只有100多公里的与那国岛究竟干了什么。”
“我注意到，有媒体报导说过去在这个岛上只有2名警察，只有10发子弹。但是现在，一下子就增派了150名自卫队员，据说下一步还将要部署一个快速反应步兵团。那么日方在一直指责别人的时候，他又如何解释自己的行为呢？”
“此外，日方还一直喜欢拿‘航行自由’这个词来说事。南海是非常宽阔的，中方在自己的岛礁上部署必要的防卫设施就被指责为“破坏航行自由”，那么日方在狭窄的与西水道，这样一条连接东海和西太平洋的国际水道周边加强军事部署，这样的行为又该叫做什么？”（完）
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。