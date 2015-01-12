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亚洲 | 2015年 1月 12日 星期一 16:34 BJT

中国国防部驳斥日本防卫大臣言论

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京1月12日 - 中国国防部驳斥日本防卫大臣中谷元近期言论，表示坚决反对。

中谷元上周指责中国舰船在东海进入日本领海，并称中国用火器管控雷达瞄准照射日本舰艇，划设东海防空识别区，战机异常接近日本飞机。

两国去年底就修复关系达成共识，但此轮唇枪舌剑凸显两国关系仍脆弱。

中国国防部网站刊登的声明中指出：“中国军队在相关海空域的活动完全正当合法，中方早已就日方诬称的所谓‘火控雷达照射’做出澄清，并公布了日本军机危险行为的确凿证据。”

声明称：“日本防务部门领导人罔顾事实，老调重弹，渲染‘中国军事威胁’。中方对此表示坚决反对。”

声明表示，划设东海防空识别区是中国作为主权国家拥有的权利。（完）
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