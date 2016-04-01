中国国防部对日本启用与那国岛新建雷达站发表评论

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京3月31日 - 中国国防部周四在3月例行记者会上，针对日本防卫省在与那国岛部署沿岸监视部队发表评论。
日本周一启用位于与那国岛的一座新建雷达站，位于钓鱼岛以南约150公里。
中国国防部发言人杨宇军称，“我们感觉到最近一段时间日方在军事领域非常活跃，我们也注意到，日方一直在大声指责中国在南海岛礁的所谓‘军事化’”。
“今天我们可以看看日本在距离中国台湾和钓鱼岛只有100多公里的与那国岛究竟干了什么。”
“我注意到，有媒体报道说过去在这个岛上只有2名警察，只有10发子弹。但是现在，一下子就增派了150名自卫队员，据说下一步还将要部署一个快速反应步兵团。那么日方在一直指责别人的时候，他又如何解释自己的行为呢？”
“此外，日方还一直喜欢拿‘航行自由’这个词来说事。南海是非常宽阔的，中方在自己的岛礁上部署必要的防卫设施就被指责为“破坏航行自由”，那么日方在狭窄的与西水道，这样一条连接东海和西太平洋的国际水道周边加强军事部署，这样的行为又该叫做什么？”（完）
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。