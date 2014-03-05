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亚洲 | 2014年 3月 5日 星期三 11:31 BJT

重发-日本称对中国国防支出缺乏透明度表关切

(因技术原因重发，本文由路透中文网编译提供)

路透东京3月5日 - 日本内阁官房长官菅义伟周三称，中国国防支出缺乏透明度，令国际社会和日本感到关切。

菅义伟在新闻发布会上称，对于中国2014年国防预算大增，日本会继续关注，并会与其他国家就此保持密切联系。中国政府周三公布中国2014年国防支出将增长12.2%。(完)

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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