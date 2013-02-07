安倍敦促中国在钓鱼岛争端上保持克制

路透东京2月6日 - 日本首相安倍晋三周三敦促中国不要激化钓鱼岛争端引发的紧张局势。日本方面前一天称，中国军舰射击用雷达曾瞄准一艘日本军舰。

中国外交部发言人华春莹表示不了解此事的详情。她周三在例行记者会上称，近期日方多次出动船只和飞机非法进入中国钓鱼岛海域和空域，中方对此已经多次提出交涉，要求日方停止非法活动。

“这是非常危险的行为，可能引发不可预见的情况。在（中日）出现对话迹象之际，中方进行如此单方面的挑衅行为实属遗憾，”安倍在议会说道。

“我希望中方重拾战略互惠关系精神，避免类似事件再次发生。我强烈要求中方保持克制，避免局势进一步升级。”

日方所称的中国军舰雷达瞄准事件发生在1月30日。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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