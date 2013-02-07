安倍敦促中国在钓鱼岛争端上保持克制

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透东京2月6日 - 日本首相安倍晋三周三敦促中国不要激化钓鱼岛争端引发的紧张局势。日本方面前一天称，中国军舰射击用雷达曾瞄准一艘日本军舰。
中国外交部发言人华春莹表示不了解此事的详情。她周三在例行记者会上称，近期日方多次出动船只和飞机非法进入中国钓鱼岛海域和空域，中方对此已经多次提出交涉，要求日方停止非法活动。
“这是非常危险的行为，可能引发不可预见的情况。在（中日）出现对话迹象之际，中方进行如此单方面的挑衅行为实属遗憾，”安倍在议会说道。
“我希望中方重拾战略互惠关系精神，避免类似事件再次发生。我强烈要求中方保持克制，避免局势进一步升级。”
日方所称的中国军舰雷达瞄准事件发生在1月30日。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)