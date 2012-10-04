中日钓鱼岛争端及其後续影响给日本企业带来压力--标普

(以下摘自评级机构标准普尔发布的新闻稿)

路透10月3日电---标准普尔评级服务在今日发布的报告中称,随着钓鱼岛主权争议引发的中日两国紧张关系的升温,已因日圆强势和全球经济放缓受到冲击的日本企业,面临着另外一项难题.尽管中国爆发的反日活动已经有所缓和,但是人们仍在抵制日本产品.这迫使一些日企不得不暂停和部分关闭工厂和商店.两国旅游者也取消出行计划.

"目前我们相信日本企业有能力在不破坏其信用的前提下,化解岛屿争端所带来的负面影响."标准普尔信贷分析师Naoko Nemoto称."不过,如果政治对峙拖延下去,并且进一步破坏两国间的关系,则日本宏观经济将会受损,并大规模地影响(已授予评级的)日本企业信用质量."

在标准普尔看来,日本和中国政府间将需要很长时间才能达成政治方案来解决这次双边摩擦.不过,虽然很难预测中国政府是否会对日本采取限制出口或经济制裁等手段,但是根据我们的基本推测,我们认为中国政府将会避免采取上述行动.预计部分日企的营收将会有所下降,但不会到影响评级的程度.与此同时,我们预计这次外交摩擦对中国经济的影响要低於对日本经济.尽管日本企业在中国业务分布较广,对中国的出口及投资均有贡献,但中国对日出口占该国总出口的比例还不到10%.(完)

--编译 洪曦;审校 王洋/程琳

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