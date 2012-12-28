中国“高度警惕”日战机钓鱼岛动向

路透北京12月27日（记者 Terril Yue Jones） - 中国军事和海洋官员周四表示，中国对日本战机在钓鱼岛附近的动向“高度警惕”，日本需要对任何后果承担责任。

过去两周，日本战机数次在钓鱼岛附近拦截中国海监飞机。上述中国官员发表讲话，对日方的行为作出回应。

“我们将与海监等部门密切协同，为国家海上执法等活动提供安全保障，共同维护国家领土主权和海洋权益。”中国国防部新闻发言人杨宇军在记者会上表示。

日本防务省知晓F-15战斗机近几周数次拦截接近钓鱼岛的中国海监飞机一事，称一架中国飞机12月13日首次进入日方所称该国领空。

中国国家海洋局办公室主任石青峰亦表示，日方使用军机对中国公务机在没有争议的中国空域正常巡航进行干扰，是有意识升级事态的无理行为，后果由日方承担。

杨宇军称，中日关系无论对中日两国来说，还是对地区和平、安全与发展来讲，都是非常重要的。他表示，当务之急是，日方必须正视双边关系中存在的困难和问题，采取切实措施，维护中日关系大局。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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