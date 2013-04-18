中国称解决钓鱼岛问题日本应拿出诚意 而非让战机升空

路透北京4月18日 - 日本最新数据显示，去年日本航空自卫队为应对中方飞机升空次数同比倍增。对此，中国周四表示，日方应该做的不是出动更多的飞机，而是拿出更多的诚意和实际行动解决问题。

日本防务省周三称，在截止3月的一年里，日本战斗机紧急升空应对中国飞机的次数几乎增加一倍，达到306次。这也使日本战斗机紧急升空总次数从425次增至567次，达到了22年来的最高水平。

中国与日本因钓鱼岛争端陷入日益激烈的对峙。

中国外交部发言人华春莹在例行记者会上称：“日方在钓鱼岛问题上不断采取升级挑衅行动，这是造成当前钓鱼岛局势持续紧张的根源所在。”

“我们认为，日方应该做的不是出动更多的飞机，而是拿出更多的诚意和实际行动，同中方共同努力，通过对话协商找到妥善管控和解决问题的方法。”

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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