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时事要闻 | 2012年 8月 16日 星期四 16:42 BJT

中国敦促日本立即无条件释放保钓人士和船只--外交部

路透北京8月16日电---中国外交部周四再次就日本非法抓扣中国公民及船只提出严正交涉和抗议.

外交部副部长张志军致电日本外务省常务副外长佐佐江贤一郎,敦促日方立即无条件放人放船,要求日方确保中方人员的人身安全、尊严和基本权利.

同日,中国驻日本使领馆工作组抵达冲绳,探望被抓扣的中方人员,并同日方交涉处理有关事宜.香港特别行政区政府和驻东京代表处也派人参加.

日本媒体周四稍早报导称,日本考虑最早周五驱逐14名登上钓鱼岛的中国保钓人士,此举或旨在缓和中日关系.(完)

--发稿 宿泱韫;审校 黄凯

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