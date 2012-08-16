中国敦促日本立即无条件释放保钓人士和船只--外交部

法国总统候选人菲永仍受空饷丑闻调查拖累 勒庞的民调支持率上升
路透巴黎2月16日 - 法国保守派总统候选人菲永麻烦不断，周四金融检察官决定寻求对其妻子吃空饷的丑闻开展一项调查。而极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)的民调支持率则上升。
路透北京8月16日电---中国外交部周四再次就日本非法抓扣中国公民及船只提出严正交涉和抗议.
外交部副部长张志军致电日本外务省常务副外长佐佐江贤一郎,敦促日方立即无条件放人放船,要求日方确保中方人员的人身安全、尊严和基本权利.
同日,中国驻日本使领馆工作组抵达冲绳,探望被抓扣的中方人员,并同日方交涉处理有关事宜.香港特别行政区政府和驻东京代表处也派人参加.
日本媒体周四稍早报导称,日本考虑最早周五驱逐14名登上钓鱼岛的中国保钓人士,此举或旨在缓和中日关系.(完)
--发稿 宿泱韫;审校 黄凯
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路透巴黎2月16日 - 法国保守派总统候选人菲永麻烦不断，周四金融检察官决定寻求对其妻子吃空饷的丑闻开展一项调查。而极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)的民调支持率则上升。
雪兰莪州(Selangor)警察总长Abu Samah Mat向路透表示，“这名嫌犯遭到拘留是为了方便调查，因为他是第二名嫌犯的男友。”
路透北京2月16日 - 天津市第二中级人民法院周四称，最高人民法院原副院长奚晓明因受贿罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；对奚晓明受贿所得财物及其孳息予以追缴，上缴国库。奚晓明当庭表示服判，不上诉。