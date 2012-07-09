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路透中文国际短讯 | 2012年 7月 9日 星期一 13:48 BJT

中国驳斥日本拟“购买”钓鱼岛

日本首相野田佳彦周六称，日本政府正在考虑购买钓鱼岛。中国外交部发言人刘为民就此事答记者问时表示，中国政府将继续采取必要措施坚决维护对钓鱼岛及其附属岛屿的主权。今年早些时候，日本东京都知事石原慎太郎希望使用公共资金购买钓鱼岛，中国方面对此回应称该计划是非法和无效的。路透

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