中国外长王毅称中日关系前景仍不容乐观

路透北京3月8日 - 中国外交部长王毅周二称，中日关系前景仍不容乐观，并指责日本的“双面人”做法。

王毅在两会间隙的记者会上表示，中日两国比邻而居，隔海相望，两国人民也有着友好传统，希望中日关系能够真正好起来。

“尽管在双方有识之士努力下，两国关系出现了改善迹象，但前景仍不容乐观，”王毅说道。

“我们当然希望中日关系能够真正好起来。但俗话讲，治病要断根。”

王毅指出，“日本政府和领导人一方面不断声称愿意改善日中关系，一方面又刻意到处给中国制造麻烦。这是一种典型的双面人的做法。”

日本内阁官房长官菅义伟在被问及王毅的话时对记者们说道：“所有东盟国家都向往自由、民主和法治。任何一个国家都可以对通过武力获得支配地位的单方面行动表达其观点，这难道不是国际社会的规则吗？”

菅义伟重申，日方所持与中国的对话之门仍敞开的态度没有变化。（完）