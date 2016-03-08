中国外长王毅称中日关系前景仍不容乐观

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京3月8日 - 中国外交部长王毅周二称，中日关系前景仍不容乐观，并指责日本的“双面人”做法。
王毅在两会间隙的记者会上表示，中日两国比邻而居，隔海相望，两国人民也有着友好传统，希望中日关系能够真正好起来。
“尽管在双方有识之士努力下，两国关系出现了改善迹象，但前景仍不容乐观，”王毅说道。
“我们当然希望中日关系能够真正好起来。但俗话讲，治病要断根。”
王毅指出，“日本政府和领导人一方面不断声称愿意改善日中关系，一方面又刻意到处给中国制造麻烦。这是一种典型的双面人的做法。”
日本内阁官房长官菅义伟在被问及王毅的话时对记者们说道：“所有东盟国家都向往自由、民主和法治。任何一个国家都可以对通过武力获得支配地位的单方面行动表达其观点，这难道不是国际社会的规则吗？”
菅义伟重申，日方所持与中国的对话之门仍敞开的态度没有变化。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。