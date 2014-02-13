日本计划起诉“撞船事件”中国船长索赔 中国予以谴责

中国重申反对韩国部署萨德系统--外交部发言人
路透北京4月17日 - 中国周一重申，反对在韩国部署美国的萨德反导弹系统。 中国外交部发言人陆慷在例行记者会上表达了中国对部署萨德系统的反对，并敦促各方合作以维持该地区的和平与稳定。 韩国代总统黄教安和正在访韩的美国副总统彭斯周一重申，计划推进部署萨德反导系统。 中国认为，该系统功能强大的雷达对其安全构成威胁。而美国与韩国均表示，该系统只是为了防御朝鲜的导弹。(完) (编译 李春喜/张涛；审校 王洋/艾茂林)
路透北京2月12日 -对于2010年发生在钓鱼岛相关海域的中日撞船事件，日本方面计划对中国船长詹其雄提起损害赔偿诉讼，要求赔偿日方巡逻船“船只修理费”。中国政府周三对此予以谴责。
日本媒体援引国土交通大臣太田昭宏(AkihiroOta)的说法报道称，日本政府将就此事向冲绳那霸地方法院提起诉讼，要求事件当事人、中国渔船船长詹其雄赔偿巡逻船“维修费”等约1429万日元(13.96万美元)。
自2010年中日撞船事件发生以来，两国的外交和经济关系大幅降温。
事件引发了中日两国的民族主义狂热，导致两国的外交关系严重紧张。
中国外交部发言人华春莹表示：“钓鱼岛及其附属岛屿是中国的固有领土。2010年在钓鱼岛海域发生的‘撞船事件’是日方严重侵犯中国领土主权、损害中国渔民正当权益的严重事件。”
“日方对中国渔民渔船的扣押、调查以及任何形式的司法举措都是非法和无效的，要求日方就这一事件向中方作出道歉和赔偿。我们敦促日方停止挑衅，以实际行动承认和纠正错误。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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路透北京4月17日 - 中国周一重申，反对在韩国部署美国的萨德反导弹系统。 中国外交部发言人陆慷在例行记者会上表达了中国对部署萨德系统的反对，并敦促各方合作以维持该地区的和平与稳定。 韩国代总统黄教安和正在访韩的美国副总统彭斯周一重申，计划推进部署萨德反导系统。 中国认为，该系统功能强大的雷达对其安全构成威胁。而美国与韩国均表示，该系统只是为了防御朝鲜的导弹。(完) (编译 李春喜/张涛；审校 王洋/艾茂林)
路透4月16日 - 对于朝鲜近期的飞弹试射，尽管美国总统特朗普以强硬措辞回应，但在处理朝鲜这个让前几任美国总统都伤透脑筋的问题上，他的选项似乎有限。
最初报导的震级为6.0级，随后美国地质调查局将震级下调至5.7。震源深度20公里，发生在瓦努阿图Santo岛西北大约250公里处。