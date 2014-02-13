日本计划起诉“撞船事件”中国船长索赔，中国予以谴责

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京2月12日 - 对于2010年发生在钓鱼岛相关海域的中日撞船事件，日本方面计划对中国船长詹其雄提起损害赔偿诉讼，要求赔偿日方巡逻船“船只修理费”。中国政府周三对此予以谴责。

日本媒体援引国土交通大臣太田昭宏(Akihiro Ota)的说法报导称，日本政府将就此事向冲绳那霸地方法院提起诉讼，要求事件当事人、中国渔船船长詹其雄赔偿巡逻船“维修费”等约1429万日元(13.96万美元)。

自2010年中日撞船事件发生以来，两国的外交和经济关系大幅降温。

事件引发了中日两国的民族主义狂热，导致两国的外交关系严重紧张。

中国外交部发言人华春莹表示：“钓鱼岛及其附属岛屿是中国的固有领土。2010年在钓鱼岛海域发生的‘撞船事件’是日方严重侵犯中国领土主权、损害中国渔民正当权益的严重事件。”

“日方对中国渔民渔船的扣押、调查以及任何形式的司法举措都是非法和无效的，要求日方就这一事件向中方作出道歉和赔偿。我们敦促日方停止挑衅，以实际行动承认和纠正错误。”（完）