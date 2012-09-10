日本将钓鱼岛国有化遭中国强烈谴责

路透东京9月10日电---日本内阁官房长官藤村修周一称，日本已经同意从私人所有者手中购买与中国有主权争议的岛屿，招致中国强烈谴责。中国国家主席胡锦涛周日曾警告日本不要做出错误的举动。

藤村修表示，日本意在尽快将东海无人居住的岛屿收归国有，从而进行和平而稳定的管理。

“这只是日本部分领土的所有权从一个所有者（私人）转移到国家，应该不会引起与其他国家的任何问题。”藤村修说道。

“另外，我们不希望尖阁列岛（中方称钓鱼岛）问题影响日中关系。为了防止误会和意外发生，我们一直在通过外交渠道和中国进行着紧密沟通。”

“钓鱼岛及其附属岛屿自古以来就是中国的固有领土，中国对此拥有充分的历史和法理依据。日方对钓鱼岛采取的任何单方面举措都是非法和无效的。中方坚决反对。”中国外交部发言人洪磊在例行记者会上表示。

“我们正在密切关注事态的发展，将采取必要的措施维护国家的领土主权。”洪磊说道。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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