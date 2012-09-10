日本将钓鱼岛国有化遭中国强烈谴责

韩国特别检察官称获得对三星领导人李在镕的更多不利证据
路透首尔2月15日 - 韩国特别检察官办公室周三称，在决定申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令之前，该办公室已增加对他的指控，包括隐藏犯罪所得。
路透东京9月10日电---日本内阁官房长官藤村修周一称，日本已经同意从私人所有者手中购买与中国有主权争议的岛屿，招致中国强烈谴责。中国国家主席胡锦涛周日曾警告日本不要做出错误的举动。
藤村修表示，日本意在尽快将东海无人居住的岛屿收归国有，从而进行和平而稳定的管理。
“这只是日本部分领土的所有权从一个所有者（私人）转移到国家，应该不会引起与其他国家的任何问题。”藤村修说道。
“另外，我们不希望尖阁列岛（中方称钓鱼岛）问题影响日中关系。为了防止误会和意外发生，我们一直在通过外交渠道和中国进行着紧密沟通。”
“钓鱼岛及其附属岛屿自古以来就是中国的固有领土，中国对此拥有充分的历史和法理依据。日方对钓鱼岛采取的任何单方面举措都是非法和无效的。中方坚决反对。”中国外交部发言人洪磊在例行记者会上表示。
“我们正在密切关注事态的发展，将采取必要的措施维护国家的领土主权。”洪磊说道。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔2月15日 - 韩国特别检察官办公室周三称，在决定申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令之前，该办公室已增加对他的指控，包括隐藏犯罪所得。
路透首尔2月15日 - 据听过韩国情报机构报告的国会议员称，情报机构周三表示，朝鲜领导人金正恩同父异母的兄弟金正男是被两名疑似朝鲜女特工毒死的。
路透北京2月15日 - 福建省厦门市中级人民法院微博周三宣布，河北省委原书记周本顺因受贿罪被判处有期徒刑15年，并处没收个人财产200万元人民币；对周本顺受贿所得财物及其孳息予以追缴，上缴国库。