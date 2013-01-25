日本特使称中日领土争端可以解决

独家：美国可能对朝鲜实施石油禁运、航空禁飞等制裁--消息
路透华盛顿4月12日 - 美国官员称，尽管已派遣一支海军舰队开往朝鲜半岛，但特朗普政府朝鲜策略的重点是加大经济制裁力度，可能包括石油禁运、航空禁飞、拦截货船以及惩罚与平壤方面有贸易往来的中资银行等。
路透北京1月25日 - 日本公明党党首山口那津男周五称，日本方面认为中日岛屿争端可以解决。山口那津男正在中国访问，他刚刚会见了中共中央总书记习近平。
山口那津男称，日方将着眼大局，通过对话解决中日争端。公明党是日本执政联盟中的一个小党。
“日本希望推进与中国的关系，同时又能着眼大局，”山口那津男与习近平会面后对记者称。
“我坚信，我们与中方的分歧可以解决，”他说道，并补充说他没有与习近平直接讨论岛屿问题。
山口那津男称，他向习近平转交了日本首相安倍晋三的信函。
“我们就继续举行促成中日领导人峰会的对话达成共识，”他说道，但未透露具体细节。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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