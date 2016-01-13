中国称奉劝日本不要采取任何挑衅或导致事态升级的行动

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透北京1月13日 - 中国外交部周三称，奉劝日本不要在东海有争议海域采取挑衅行动，否则一切后果自负。
日本周二称，已告知中国，任何外国军舰进入日本海域若非“无害通过”（innocent passage），则日本海上巡逻船将要求其离开。
当被问及日本的有关声明时，中国外交部发言人洪磊表示，中方有权在钓鱼岛领海正常航行和开展巡逻活动。
“我们奉劝日方不要采取任何挑衅或导致事态升级的行动，否则一切后果自负，”洪磊在例行记者会上说道。
《环球时报》周三发表社评称，如果日本向钓鱼岛派自卫队舰艇，想必中方别无选择，中国海军舰只必前往钓鱼岛。
“中国可以派向钓鱼岛的军舰数量肯定不比自卫队的军舰少，”文章指出。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。