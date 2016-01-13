中国称奉劝日本不要采取任何挑衅或导致事态升级的行动

路透北京1月13日 - 中国外交部周三称，奉劝日本不要在东海有争议海域采取挑衅行动，否则一切后果自负。

日本周二称，已告知中国，任何外国军舰进入日本海域若非“无害通过”（innocent passage），则日本海上巡逻船将要求其离开。

当被问及日本的有关声明时，中国外交部发言人洪磊表示，中方有权在钓鱼岛领海正常航行和开展巡逻活动。

“我们奉劝日方不要采取任何挑衅或导致事态升级的行动，否则一切后果自负，”洪磊在例行记者会上说道。

《环球时报》周三发表社评称，如果日本向钓鱼岛派自卫队舰艇，想必中方别无选择，中国海军舰只必前往钓鱼岛。

“中国可以派向钓鱼岛的军舰数量肯定不比自卫队的军舰少，”文章指出。（完）