中国称奉劝日本不要采取任何挑衅或导致事态升级的行动

纽约期市：原糖从两个月高位急挫，受尾盘抛售拖累
路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京1月13日 - 中国外交部周三称，奉劝日本不要在东海有争议海域采取挑衅行动，否则一切后果自负。
日本周二称，已告知中国，任何外国军舰进入日本海域若非“无害通过”（innocent passage），则日本海上巡逻船将要求其离开。
当被问及日本的有关声明时，中国外交部发言人洪磊表示，中方有权在钓鱼岛领海正常航行和开展巡逻活动。
“我们奉劝日方不要采取任何挑衅或导致事态升级的行动，否则一切后果自负，”洪磊在例行记者会上说道。
《环球时报》周三发表社评称，如果日本向钓鱼岛派自卫队舰艇，想必中方别无选择，中国海军舰只必前往钓鱼岛。
“中国可以派向钓鱼岛的军舰数量肯定不比自卫队的军舰少，”文章指出。(完)
编译：李富强 发稿：程芳
路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。
路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。
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