日本否认干扰中国海上演习

中国贸易商接到官方指令 要求退回朝鲜煤炭--消息
路透新加坡4月10日 - 据中国丹东诚泰贸易有限公司一位贸易消息人士称，中国海关部门已发布官方指令，要求贸易公司退回他们从朝鲜运来的煤炭船货。丹东诚泰为最大的朝鲜煤炭买家。
路透东京11月1日（记者 Elaine Lies） -日本周五否认干扰中国在西太平洋的演习，此前中方向日方提出严正交涉。日本称，中国的反对无法让人接受，日方的行为符合国际法。
中国国防部周四称，日本舰机强行闯入中方演习区是“高危挑衅行为”，干扰了中方的实弹演习。中方并未明确说明演习地点。
日本防卫大臣小野寺五典对记者表示，日本没有干扰中国的演习。他指出，演习地点位于钓鱼岛（尖阁列岛）东南的海域。
“我们采取了正常的预防性观察，行为完全符合国际法。中方的观点让人无法接受。”小野寺五典说道。
小野寺五典称，日方的观点已经转达给了中方，日本誓将保卫自己的领土主权。
但他似乎也递出了橄榄枝，称两国需要进行明确的沟通。
“我认为，中国定期举行军事演习并不违法，我们采取谨慎态度也是正常的。”
“建立日中热线很重要，从而防止双方出现猜疑和不信任。”小野寺五典说道。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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