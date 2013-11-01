日本否认干扰中国海上演习

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京11月1日 - 日本周五否认干扰中国在西太平洋的演习，此前中方向日方提出严正交涉。日本称，中国的反对无法让人接受，日方的行为符合国际法。
中国国防部周四称，日本舰机强行闯入中方演习区是“高危挑衅行为”，干扰了中方的实弹演习。中方并未明确说明演习地点。
日本防卫大臣小野寺五典对记者表示，日本没有干扰中国的演习。他指出，演习地点位于钓鱼岛（尖阁列岛）东南的海域。
“我们采取了正常的预防性观察，行为完全符合国际法。中方的观点让人无法接受。”小野寺五典说道。
小野寺五典称，日方的观点已经转达给了中方，日本誓将保卫自己的领土主权。
但他似乎也递出了橄榄枝，称两国需要进行明确的沟通。
“我认为，中国定期举行军事演习并不违法，我们采取谨慎态度也是正常的。”
“建立日中热线很重要，从而防止双方出现猜疑和不信任。”小野寺五典说道。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)