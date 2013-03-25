丰田会长称中日双方均认识到经济关系重要性

2012年5月30日在日本一家外汇交易室中拍到日本与中国国旗。 REUTERS/Yuriko Nakao

路透北京3月22日 - 即将卸任丰田汽车(7203.T)会长职务的张富士夫周五称，尽管中国和日本存在政治和领土争议，但双方均深知应保持经济往来。

张富士夫率日中经济协会代表团访华，与中国政府官员会面。张富士夫即将于今年6月卸任丰田会长。

他对记者称：“就算存在政治争议，我们还是应该保持经济往来，我认为，（中日）双方都明白这点。”

张富士夫周五率团与中国国家副主席李源潮会面。据日中经济协会理事Kenji Inaba称，李源潮表示希望中日关系改善，并称这符合两国人民的根本利益。

虽然中国民众的反华情绪已较去年抗议活动高潮时减退，但两国紧张关系仍对贸易和经济关系持续产生影响。

丰田今年1-2月在中国的销售同比减少了13%。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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