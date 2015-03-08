《独家新闻》中国吸取日本教训，决心避免衰退与通缩--消息人士

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
**债务风险**
中国还面临其它与日本遭遇过的类似挑战。
因政府收紧政策防止过热且供应过剩，中国房地产市场已经降温。这个问题加上经济放缓，令人担心银行坏账迅速增加，并进一步削弱地方财政。
消息人士称，监管者也一直在询问日本是如何应对银行破产的，这可能说明北京正在准备应对利率自由化之后比较分散的银行业可能出现的整合。
“他们观察日本情况，而不是其它国家，是非常明智的，因为我们的金融系统非常相似，”另一驻上海消息人士称。
像日本一样，中国企业融资高度依赖银行贷款，而不是债券或股票融资。另外，中国也严格管控银行业，比方说限制银行开设分行的数量以及地点，这与日本1970年代和1980年代的做法很像。(完) (编译 王丽鑫/郑茵；审校 张涛)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率