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亚洲 | 2015年 3月 9日 星期一 07:52 BJT

《独家新闻》中国吸取日本教训，决心避免衰退与通缩--消息人士

**债务风险**

中国还面临其它与日本遭遇过的类似挑战。

因政府收紧政策防止过热且供应过剩，中国房地产市场已经降温。这个问题加上经济放缓，令人担心银行坏账迅速增加，并进一步削弱地方财政。

消息人士称，监管者也一直在询问日本是如何应对银行破产的，这可能说明北京正在准备应对利率自由化之后比较分散的银行业可能出现的整合。

“他们观察日本情况，而不是其它国家，是非常明智的，因为我们的金融系统非常相似，”另一驻上海消息人士称。

像日本一样，中国企业融资高度依赖银行贷款，而不是债券或股票融资。另外，中国也严格管控银行业，比方说限制银行开设分行的数量以及地点，这与日本1970年代和1980年代的做法很像。(完) (编译 王丽鑫/郑茵；审校 张涛)
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