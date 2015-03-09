重发-《独家新闻》中国吸取日本教训，决心避免衰退与通缩--消息人士

(重发以修正内文通胀率图表的链接)

* 中国监管者与日本频繁交流，探讨经济史

* 关注焦点为资本流动管理和资产泡沫--消息人士

路透上海/东京3月8日 - 中国监管者正在从日本经济发展史吸取教训，决心避免重蹈日本衰退和通缩的覆辙。这些问题在过去20年一直困扰日本。

据日本政府以及其他与中国监管者有直接接触的消息人士，北京认为日本30多年前放开资本流动和日圆汇率自由化，是导致日本1990年代初资产泡沫形成和破裂的关键因素。

“他们对日本的成功经验一点儿也不感兴趣，最关心的是日本犯过的错误，”一名驻中国的消息人士对路透称。该消息人士与中国监管者有直接接触，要求不具名。

“日本和中国经济确实有很多相似之处，所以我觉得(中国)可以从我们的经验中学到很多东西。”

中国决策者和政府智库分析师非常了解日本及其它国家的经验，消息人士称，即便在2012年领土争端导致中日外交关系遇冷时，政府以及民间层面的双边交流也没有中断。

不过消息人士称，随着经济增长放缓和通缩迹象出现，中国对日本政策细节方面的兴趣明显增强。

在上周四开幕的全国人大会议上，中国政府宣布今年的经济成长目标为7%左右，低于2014年的7.4%，且为24年来最慢增速。

中国通胀率相关图表请点选：

link.reuters.com/cen57s

日本通胀率相关图表请点选：

link.reuters.com/ber48t

**失去的几十年**

中国正在进行日本过去几十年曾进行过的三项关键金融改革：利率自由化、货币国际化以及开放资本账户。

这些改革应有助于发展经济，但如果出现差错则可能造成严重后果。

消息人士表示，中国决策者认为，日本与西方强国在1985年达成的《广场协议》对日本而言是一个关键性事件，最终导致该国随后陷入“失去的二十年”。该协议实际上是允许在1980及1990年代让日圆升值并开放资本账户。

该协议签署后日圆飙升，损及日本的主要出口行业；例如，日本汽车生产商开始将生产更多地迁往海外。这开始损害经济成长，日本央行不得不放宽货币政策。

然而，宽松货币政策带来的资金与海外热钱一道，流向了股市、地产等资产类别，而且这些资金经常通过杠杆效应进一步放大。

“中国正在吸取日本的经验教训。即便经济成长正在放慢，中国决策者目前也并没有采取那些可能加剧金融失衡的政策举措。他们这么做是非常明智的，”日本央行审议委员木内登英周四在东京以北的前桥市召开记者会时这样说道。

他表示，当年尽管资产泡沫正在形成，日本央行却不能收紧货币政策，因为这将影响到日本最大的贸易伙伴--美国。

“日本的经验教训之一就是：决策者优先考虑的应该是实现国内经济稳定(而不能把国际考虑放在首位)，”木内登英说。

**债务风险**

中国还面临其它与日本遭遇过的类似挑战。

因政府收紧政策防止过热且供应过剩，中国房地产市场已经降温。这个问题加上经济放缓，令人担心银行坏账迅速增加，并进一步削弱地方财政。

消息人士称，监管者也一直在询问日本是如何应对银行破产的，这可能说明北京正在准备应对利率自由化之后比较分散的银行业可能出现的整合。

“他们观察日本情况，而不是其它国家，是非常明智的，因为我们的金融系统非常相似，”另一驻上海消息人士称。