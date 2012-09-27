背景资料：钓鱼岛争端冲击中日经贸往来

路透9月26日电---钓鱼岛争端不仅导致中日关系恶化，亦影响两国商业往来。

中国发生的反日抗议活动迫使日系汽车经销门店关闭，并令日本汽车厂商在中国市场的销售前景一片黯淡，丰田汽车(7203.T)、日产汽车(7201.T)和铃木汽车(7269.T)等都计划减少在中国的产量。

中日两国间的航班也减少或延後，反日抗议期间日本企业关闭了在华的数百个店铺和工厂，并撤回一些日籍员工。

下面是对中日两国经济联系的总结。

经济损失预估

- 大和总研认为，日本如果一个月不向中国出口，将导致约12万亿日圆（1,540亿美元）的损失，而工厂产出将损失2.2万亿日圆。

- 大和总研还认为，日本如果一个月不向中国出口汽车，损失将为1,445亿日圆。

- SMBC日兴证券预计，如果中国的反日抗议持续一个月，且在此期间日本企业在华销售停滞，那麽总销售损失将达约1.5万亿日圆。

贸易

- 2009年，中国超越美国成为日本第一大出口市场。日本财务省数据显示，2011年，日本对华出口占总出口的近五分之一，而2001年时该比例不足7.7%。

- 中国海关数据显示，日本是中国第三大贸易夥伴，排在欧盟和美国之後，2011年中日双边贸易额增长11.7%至记录高位3,450亿美元。

直接投资

- 日本财务省数据显示，2011年，日本对中国的直接投资达到了1万亿日圆，较2010年高60%，2005年这一数额为逾7,260亿日圆。

- 2011年中国对日本的直接投资为89亿日圆，大幅低於2010年的276亿日圆，2005年这一数额为13亿日圆。

日资企业在中国

- 截至2011年10月1日，超过33,400家日本企业和分支机构在中国大陆和香港运营，较上年增加75.4%。

- 中国国家统计局的数据显示，2010年底，日资企业和中日合资企业的数量为22,307家，占在华外企总数的16%，雇员约300万。

- 美银美林预计，日产汽车净利的25%来自中国，丰田汽车和本田汽车(7267.T)的比例分别为21%和16%。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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