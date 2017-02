特写：引中日交恶的购岛风波的内情

路透日本大宫市11月12日电(记者 Antoni Slodkowski)---中日关系交恶始于这里--东京的一处郊外住所,这里是所谓“钓鱼岛”所有者栗原国起(Kunioki Kurihara)的住宅。

栗原国起9月份签署协议,同意将钓鱼岛(日本称尖阁列岛)及其附近的三座无人居住岛屿出售给日本政府。

他的家被混凝土墙、摄像头和看门犬包围着。自协议签署以来,他就躲在家里,不接受媒体采访。

中国声称对钓鱼岛享有主权,认为该岛在历史上一直属於中国领土。

这份售岛协议使中日关系的紧张度骤然加剧。此举引发中国国内的暴力抗议和抵制日货活动。中国巡逻舰也被派往有争议海域巡视。

协议参与者描述了这个背负巨债的房地产大亨签署该协议的过程,称栗原国起至少在六年前就寻求将该岛出售给日本当局。日本当局意图通过此举,避免该岛落入鹰派的前东京都知事石原慎太郎(Shintaro Ishihara)手中。

石原慎太郎此後辞去东京都知事一职,以80岁高龄重返全国政坛。正是石原慎太郎最初的购岛要求导致日本政府迅速介入,通过提价至少50万美元而迅速购得该岛。

现年70岁的栗原国起拒绝了路透的采访请求。

他的弟弟、自称为家族发言人的栗原弘行利用其兄的一夜成名,为一本名为《待售的尖阁列岛》(Senkaku Islands for Sale)的书做推广,并计划将该岛打造成一个医疗旅游中心。

日本天普大学(Temple University)亚洲研究主管杰弗里·金斯顿(Jeffrey Kingston)表示:“他们(栗原家族)拥有这些岛屿这麽长时间了,到现在才加大赌注,令人费解。”

钓鱼岛的地表以岩石为主,是迁徙鸟类和野生山羊的家园。离该岛最近的大片土地是台湾,该岛距离台北210公里,距离东京则有1,800公里。

20世纪70年代,栗原家族从古贺善次(Zenji Koga)手中获得钓鱼岛。

日本1895年吞并钓鱼岛等岛屿,古贺家族租借了这些岛屿,之後在1932年向政府购买了四个主要小岛。

美国1972年将钓鱼岛归还给日本後,栗原家族取得了这些岛屿的所有权。

2011年夏天,栗原国起联系自民党议员山东昭子(Akiko Santo),称自己希望将钓鱼岛卖给当时的东京都知事石原慎太郎。

1989年,石原慎太郎凭借畅销书《日本可以说不》(The Japan that Can Say No)蜚声国际。他在书中主张日本应减少对美国保护的依赖。

山东昭子表示,栗原国起称自己十分仰慕石原慎太郎,称希望将钓鱼岛卖给他。栗原国起与石原慎太郎於2011年9月在大宫(Omiya)会面,随後在东京银座达成口头协议。

山东昭子说:“他们握手并许下承诺,这在日本可谓是你能给出的最严肃承诺。”

今年4月,石原慎太郎宣布了购岛计划,并从私人募捐者手中筹得1,700万美元。东京副知事猪濑直树(Naoki Inose)估计栗原国起的负债总额约为15亿日圆(1,900万美元)。

猪濑直树对路透表示:“我不傻,我核查了他的抵押贷款。”

银行记录显示,截至到2012年,栗原国起负债约为5,000万美元(40亿日圆)。日本最大银行三菱东京日联银行(Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ)和Saitama Shinkin银行是其贷款方。

但两名消息人士称,石原慎太郎方面给出的最终价格只有20多亿日圆(2,500万美元左右)。

但栗原国起也一直在与日本政府谈判。

日本首相野田佳彦(Yoshihiko Noda)认为,将该岛国有化是化解同中国产生更严重对抗的一种方式。

负责该协议谈判的官员表示:“他(栗原国起)首次就钓鱼岛跟我们接触是在2006年。”

牵涉谈判的人员对路透表示,政府谈判人员提出了更高的报价,并迅速达成协议。

山东昭子表示,她对栗原国起选择报价最高一方的举动表示理解。“对他而言,商业考虑是最重要的。毕竟他是个房地产经纪人。”(完)

编译:靳怡雯 发稿:王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”,让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。