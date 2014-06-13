《信报》：中日战机危险接近 须设机制防止失控

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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
(6月13日社评) -
中日两国军机在不足20日内，于东海空域两度＂危险接近＂。日方指责中国军机相迫，向中方提出抗议，但中国国防部昨天公开的视频片段显示，是日本战机主动迫近作出挑衅，两国互相抗议。
今次两国战机在东海上空再次＂危险接近＂，适值日本和澳洲在东京举行第五轮外长及防长＂二加二＂会谈；在日本内部，日相安倍晋三亦竭尽全力，推动国会同意解禁集体自衞权。此时此刻，中日军事冲突的危机风险升温，无疑对安倍强化日澳军事合作、对外增强围堵中国的力量、对内则有效推动禁集体自衞权，形成有利气氛。
昨天，日澳防长和外长＂ 二加二＂会议结束后，两国发表联合声明，强烈反对使用武力或强制手段，单方面改变东海和南海现状，矛头直指中国，但更令安倍满意的，相信是澳洲同意扩大日澳两国与美国联合军演，并且在国防军事设施及技术合作上达成协议，为安倍政府向澳洲提供潜艇隐形技术铺平了道路。
可以看到，日本如今一方面加强日美同盟，另一方面，则与所有对中国在亚洲崛起感到压力的国家，积极加强外交与军事合作。
昨天日本与澳洲达成协议，把尖端的潜艇技术出口澳洲，是战后首次。若日本继续向亚太区内国家源源输出武器与军事技术，势必引起中国高度警惕，不排除两国＂军事化＂的关系更趋恶化。
按现时形势，中日要防止发生意外冲突和军事摩擦，两国政府都需要及早建立一个防止意外冲撞、由此触发军事升级对抗的危机管理机制，避免两军的地区指挥官员在紧急压力下误判形势，而采取一发难收并危及地区安全的行动。
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。
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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
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