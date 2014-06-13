《信报》：中日战机危险接近 须设机制防止失控

(6月13日社评) -

中日两国军机在不足20日内，于东海空域两度＂危险接近＂。日方指责中国军机相迫，向中方提出抗议，但中国国防部昨天公开的视频片段显示，是日本战机主动迫近作出挑衅，两国互相抗议。

今次两国战机在东海上空再次＂危险接近＂，适值日本和澳洲在东京举行第五轮外长及防长＂二加二＂会谈；在日本内部，日相安倍晋三亦竭尽全力，推动国会同意解禁集体自衞权。此时此刻，中日军事冲突的危机风险升温，无疑对安倍强化日澳军事合作、对外增强围堵中国的力量、对内则有效推动禁集体自衞权，形成有利气氛。

昨天，日澳防长和外长＂ 二加二＂会议结束后，两国发表联合声明，强烈反对使用武力或强制手段，单方面改变东海和南海现状，矛头直指中国，但更令安倍满意的，相信是澳洲同意扩大日澳两国与美国联合军演，并且在国防军事设施及技术合作上达成协议，为安倍政府向澳洲提供潜艇隐形技术铺平了道路。

可以看到，日本如今一方面加强日美同盟，另一方面，则与所有对中国在亚洲崛起感到压力的国家，积极加强外交与军事合作。

昨天日本与澳洲达成协议，把尖端的潜艇技术出口澳洲，是战后首次。若日本继续向亚太区内国家源源输出武器与军事技术，势必引起中国高度警惕，不排除两国＂军事化＂的关系更趋恶化。

按现时形势，中日要防止发生意外冲突和军事摩擦，两国政府都需要及早建立一个防止意外冲撞、由此触发军事升级对抗的危机管理机制，避免两军的地区指挥官员在紧急压力下误判形势，而采取一发难收并危及地区安全的行动。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。

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