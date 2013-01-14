中国指责日本“制造紧张”局势

美国参议院通过戈萨奇出任大法官提名 特朗普获得大胜
路透华盛顿4月7日 - 美国共和党主导的参议院让特朗普取得了上任以来的最大胜利，他们顶住民主党的强烈反对，确认了特朗普的最高法院大法官提名，从而恢复了保守派大法官在最高法院占相对多数的局面。
路透北京1月11日 - 中国周五指责日本“制造紧张”。中国空军周四向东海派出两架战机，回应日本战机的行动。
中国国防部在其网站上发表声明称，“中国军队一架运8飞机在我温州以东、东海油气田西南空域进行例行巡逻时，发现日本航空自卫队2架F-15飞机对我进行近距离跟踪，同时日方还有1架侦察机也在这一空域活动。对此，中方起飞2架歼10飞机进行了查证和监视。”
国防部并未给出其他细节，而外交部称日本飞机的活动为“扩大事态”。
“据了解，中国军机在东海有关空域的飞行是例行的。中方坚决反对日方无端扩大事态、制造紧张。”外交部发言人洪磊在例行记者会上表示。
日本防务省拒绝予以置评。
这似乎是中日两国去年爆发领土争端后中国首次出动战机应对日本军机行动。
近几周，日本军方数次派出战机拦截接近钓鱼岛空域的中国飞机。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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