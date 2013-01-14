中国指责日本“制造紧张”局势

中国国防部在其网站上发表声明称，“中国军队一架运8飞机在我温州以东、东海油气田西南空域进行例行巡逻时，发现日本航空自卫队2架F-15飞机对我进行近距离跟踪，同时日方还有1架侦察机也在这一空域活动。对此，中方起飞2架歼10飞机进行了查证和监视。”