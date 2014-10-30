中国呼吁日本停止针对中国军机出动战机

路透北京10月30日 - 中国周四呼吁日本停止针对中国军机出动战机，称日方的做法是引发中日空中安全问题的根源。

日本防卫省的数据显示，7-9月，日本为应对中国军机出动战机103架次，增幅为29%，占这三个月里日本出动战机总次数的一半还多。

中国国防部发言人杨宇军表示，中方注意到日方公布了有关数据。

“日方公布的这些数据恰恰说明日方对中国军机的跟踪、监视和干扰的频率在增加。”杨宇军在例行记者会上说道。

“日方的这种做法是引发中日空中安全问题的根源，我们敦促日方停止这一错误做法。”

（完）编译：李富强 发稿：王燕焜

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