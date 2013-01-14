中国指责日本“制造紧张”局势

中国政策：有序放开发用电计划，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量--发改委
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
路透北京1月11日 - 中国周五指责日本“制造紧张”。中国空军周四向东海派出两架战机，回应日本战机的行动。
中国国防部在其网站上发表声明称，“中国军队一架运8飞机在我温州以东、东海油气田西南空域进行例行巡逻时，发现日本航空自卫队2架F-15飞机对我进行近距离跟踪，同时日方还有1架侦察机也在这一空域活动。对此，中方起飞2架歼10飞机进行了查证和监视。”
国防部并未给出其他细节，而外交部称日本飞机的活动为“扩大事态”。
“据了解，中国军机在东海有关空域的飞行是例行的。中方坚决反对日方无端扩大事态、制造紧张。”外交部发言人洪磊在例行记者会上表示。
日本防务省拒绝予以置评。
这似乎是中日两国去年爆发领土争端后中国首次出动战机应对日本军机行动。
近几周，日本军方数次派出战机拦截接近钓鱼岛空域的中国飞机。(完)
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38
路透东京4月10日 - 日本股市日经指数周一早盘上涨，因一位美联储官员的讲话支撑了美元兑日圆，提振出口股，同时美国收益升高助益金融类股表现。