日本财务大臣称中日两国财长将于5月6日进行双边对话

路透东京4月28日 - 日本财务大臣麻生太郎周五表示，日本与中国将于5月6日横滨的亚洲开发银行年会间隙，进行双边财政对话。

麻生太郎在内阁会议后对记者表示，两国财政部与央行官员将出席此次对话。

“我们将讨论范围广泛的议题，包括日本与中国的经济与金融情势，以及经济政策。我们希望强化两国财政当局之间的协作，”他表示。(完)