日本财务大臣称中日两国财长将于5月6日进行双边对话

IMF希望欧元区对于希腊纾困假设条件更加切合实际
路透布鲁塞尔5月23日 - 国际货币基金组织(IMF)欧洲部门主管Poul Thomsen表示，IMF需要见到欧元区对希腊经济的假设更加切合实际，以及更多有关联合纾困的削减债务计划细节。
路透东京4月28日 - 日本财务大臣麻生太郎周五表示，日本与中国将于5月6日横滨的亚洲开发银行年会间隙，进行双边财政对话。
麻生太郎在内阁会议后对记者表示，两国财政部与央行官员将出席此次对话。
“我们将讨论范围广泛的议题，包括日本与中国的经济与金融情势，以及经济政策。我们希望强化两国财政当局之间的协作，”他表示。(完)
(编译 陈宗琦；审校 张荻)
路透布鲁塞尔5月23日 - 国际货币基金组织(IMF)欧洲部门主管Poul Thomsen表示，IMF需要见到欧元区对希腊经济的假设更加切合实际，以及更多有关联合纾困的削减债务计划细节。
路透柏林5月23日 - 德国工商联会(DIHK)周二表示，该组织已将2017年德国经济成长率预估从此前预计的1.6%上调至1.8%。
路透赫尔辛基5月23日 - 芬兰诺基亚周二表示，与苹果的专利纠纷已和解，并且与苹果签署一项业务合作协议。