中国批评日本对南海渔业新规说三道四

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透北京1月13日 -中国周一就日本谴责中国在南海实施新的渔业措施发出严辞批评，对一位日方官员周末发表的有关言论表示强烈不满，并指出日本在南海没有直接利益关系。
日本防卫大臣小野寺五典周日称，中国在去年年底单方面划设东海防空识别区后不久，又在南海实施新的渔业措施，这令国际社会不安。
中国外交部发言人华春莹在例行记者会上称，发表这一评论的人要么是无知，要么是别有用心。
“我想提醒这位日本官员在发表评论之前应该首先做一些基本的研究，完全了解中国的法律与条例。”
海南省通过的新渔业法办法于今年1月1日起生效，规定外国渔船进入海南省管辖水域进行渔业活动应当经中方主管部门批准。
华春莹指出，新的渔业措施只是对实施30年的《渔业法》作了一些技术上的修正。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透北京4月25日 - 中国最高人民检查院周二称，近日，河北省、贵州省检察机关依法对国家统计局原党组书记、局长王保安涉嫌受贿案，四川省人民政府原副省长李成云涉嫌受贿案提起公诉。
路透华盛顿/北京4月24日 - 美国总统特朗普周一称，联合国安理会必须准备对朝鲜采取新的制裁，因对其最早在周二进行第六次核试验的担忧加剧。