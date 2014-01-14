中国批评日本对南海渔业新规说三道四

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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(本文由路透中文网编译提供)
路透北京1月13日 - 中国周一就日本谴责中国在南海实施新的渔业措施发出严辞批评，对一位日方官员周末发表的有关言论表示强烈不满，并指出日本在南海没有直接利益关系。
日本防卫大臣小野寺五典周日称，中国在去年年底单方面划设东海防空识别区后不久，又在南海实施新的渔业措施，这令国际社会不安。
中国外交部发言人华春莹在例行记者会上称，发表这一评论的人要么是无知，要么是别有用心。
“我想提醒这位日本官员在发表评论之前应该首先做一些基本的研究，完全了解中国的法律与条例。”
海南省通过的新渔业法办法于今年1月1日起生效，规定外国渔船进入海南省管辖水域进行渔业活动应当经中方主管部门批准。
华春莹指出，新的渔业措施只是对实施30年的《渔业法》作了一些技术上的修正。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)