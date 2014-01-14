中国批评日本对南海渔业新规说三道四

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京1月13日 - 中国周一就日本谴责中国在南海实施新的渔业措施发出严辞批评，对一位日方官员周末发表的有关言论表示强烈不满，并指出日本在南海没有直接利益关系。

日本防卫大臣小野寺五典周日称，中国在去年年底单方面划设东海防空识别区后不久，又在南海实施新的渔业措施，这令国际社会不安。

中国外交部发言人华春莹在例行记者会上称，发表这一评论的人要么是无知，要么是别有用心。

“我想提醒这位日本官员在发表评论之前应该首先做一些基本的研究，完全了解中国的法律与条例。”

海南省通过的新渔业法办法于今年1月1日起生效，规定外国渔船进入海南省管辖水域进行渔业活动应当经中方主管部门批准。

华春莹指出，新的渔业措施只是对实施30年的《渔业法》作了一些技术上的修正。（完）