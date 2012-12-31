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时事要闻 | 2012年 12月 31日 星期一 10:20 BJT

中国渔船疑因违规作业被日方扣押--新华

路透北京12月30日 - 新华社援引中国驻福冈总领事馆的说法报导称，一艘中国渔船周六（29日）晚疑因在日本专属经济水域内违规作业，被鹿儿岛海上保安部扣押。

该船为福建省所属渔船，船长及两名船员已被移送至鹿儿岛海上保安部接受调查。

据悉，该船船长已承认进入日方水域作业。

记者周日稍晚未能联系到日本驻北京大使馆发言人就此发表评论。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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