中国遭日本扣押船员获释

独家：美国可能对朝鲜实施石油禁运、航空禁飞等制裁--消息
路透华盛顿4月12日 - 美国官员称，尽管已派遣一支海军舰队开往朝鲜半岛，但特朗普政府朝鲜策略的重点是加大经济制裁力度，可能包括石油禁运、航空禁飞、拦截货船以及惩罚与平壤方面有贸易往来的中资银行等。
路透北京12月31日 - 新华社援引中国驻福冈总领馆的说法报道称，在承诺支付428万日圆(4.97万美元)罚款后，因非法在日本海域捕鱼而被日本扣压的中国船员周一获释。
新华社称，中国渔民在日本海域未经许可捕鱼被扣事件在48小时内“和平解决”。
新华社周日报道称，中国渔船船长承认进入了日本海域。
日本共同社周一报道称，这名船长因未经许可非法在日本专属经济区捕鱼周六被抓扣，他本人承认了这些指控。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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路透华盛顿4月12日 - 美国总统特朗普周三称，北大西洋公约组织(NATO，北约)不再像他在竞选时宣称的那样已经过时了，不过称北约成员国还需为欧洲安全保护伞支付合理费用。
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。