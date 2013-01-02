中国遭日本扣押船员获释

《台湾重要政经日程》--4月14日-10月10日
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(本文由路透中文网编译提供)
路透北京12月31日 - 新华社援引中国驻福冈总领馆的说法报导称，在承诺支付428万日圆(4.97万美元)罚款后，因非法在日本海域捕鱼而被日本扣压的中国船员周一获释。
新华社称，中国渔民在日本海域未经许可捕鱼被扣事件在48小时内“和平解决”。
新华社周日报导称，中国渔船船长承认进入了日本海域。
日本共同社周一报导称，这名船长因未经许可非法在日本专属经济区捕鱼周六被抓扣，他本人承认了这些指控。（完） (编译：靳怡雯 发稿：程芳)
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路透北京4月14日 - 新华社周四晚报导援引中国国家税务总局局长王军称，预计到4月30日，中国全面推开营改增试点一周年将实现的减税规模约6,800亿元人民币；自2012年1月实施营改增试点起至今年2月，减税总规模累计超1.2万亿元。
* 韩元下滑，因与朝鲜之间的紧张局势加剧 * 受假日因素影响市场交投清淡 * 特朗普言论继续令美元和美国公债收益率承压 路透东京4月14日 - 美元周五整理跌势，本周料将录得跌幅，因地缘政治紧张局势给避险货币日圆带来支撑。 美元指数日内持平，但本周累计下跌0.6%。