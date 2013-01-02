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亚洲 | 2013年 1月 2日 星期三 14:13 BJT

中国遭日本扣押船员获释

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京12月31日 - 新华社援引中国驻福冈总领馆的说法报导称，在承诺支付428万日圆(4.97万美元)罚款后，因非法在日本海域捕鱼而被日本扣压的中国船员周一获释。

新华社称，中国渔民在日本海域未经许可捕鱼被扣事件在48小时内“和平解决”。

新华社周日报导称，中国渔船船长承认进入了日本海域。

日本共同社周一报导称，这名船长因未经许可非法在日本专属经济区捕鱼周六被抓扣，他本人承认了这些指控。（完） (编译：靳怡雯 发稿：程芳)
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