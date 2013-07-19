独家：日本准备在东海部署地质调查船--消息人士

2012年10月25日日本海上自卫队在钓鱼岛海域附近拍到的中国海监船“海监75号” REUTERS/11th Regional Coast Guard Headquarters-Japan Coast Guard/Handout

路透东京/北京7月18日（记者 Aaron Sheldrick/白宾） - 消息人士周四对路透称，日本已下令地质调查船为在东海的可能部署做准备。日本此前称在有争议的海上分界处附近发现中国钻井。

路透周三报道称，中国国有石油企业计划大规模扩大东海天然气开发项目，这可能使中日关系面临进一步受损的危险。

这名日本消息人士称，如果日本部署地质调查船，将会在“直到中间线”的海域作业。该消息人士因事情敏感不愿透露姓名。中日对以东海中间线分界存在争议。

今年东海紧张局势升级，中日双方均派船只在该海域巡航，双方的战机还曾紧急升空，引发外界担心双方若出现误判，可能引发边境冲突。

该消息人士指出，日本国家石油天然气和金属公司（JOGMEC）已下令让他们的两艘调查船进入待命状态为部署做准备，而且船上不会有任何外籍员工。

JOGMEC的一位发言人被问及关于可能部署调查船一事时表示，会询问政府意见。

日本经济产业省也拒绝对此发表评论。据上述消息人士称，部署调查船命令是该省下达的。正常情况下，此类部署将由日本经济产业省负责。

日本周四再次警告中国勿要扩大东海的天然气开发。

“如果中国单方面进行开发，日方绝对不能接受，”日本官房长官菅义伟周四在例行记者会上说道。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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