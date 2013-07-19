《独家新闻》日本准备在东海部署地质调查船--消息人士

马来西亚期市：棕榈油期货收高，因豆油表现良好且棕榈油产出预期不佳
路透吉隆坡4月3日 - 马来西亚棕榈油期货周一收高，从月六个月低点上升，并且止住两连跌，从豆油表现良好和棕榈油产出前景不佳中寻获支撑。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京/北京7月18日 - 消息人士周四对路透称，日本已下令地质调查船为在东海的可能部署做准备。日本此前称在有争议的海上分界处附近发现中国钻井。
路透周三报道称，中国国有石油企业计划大规模扩大东海天然气开发项目，这可能使中日关系面临进一步受损的危险。
这名日本消息人士称，如果日本部署地质调查船，将会在“直到中间线”的海域作业。该消息人士因事情敏感不愿透露姓名。中日对以东海中间线分界存在争议。
今年东海紧张局势升级，中日双方均派船只在该海域巡航，双方的战机还曾紧急升空，引发外界担心双方若出现误判，可能引发边境冲突。
该消息人士指出，日本国家石油天然气和金属公司（JOGMEC）已下令让他们的两艘调查船进入待命状态为部署做准备，而且船上不会有任何外籍员工。
JOGMEC的一位发言人被问及关于可能部署调查船一事时表示，会询问政府意见。
日本经济产业省也拒绝对此发表评论。据上述消息人士称，部署调查船命令是该省下达的。正常情况下，此类部署将由日本经济产业省负责。
日本周四再次警告中国勿要扩大东海的天然气开发。
“如果中国单方面进行开发，日方绝对不能接受，”日本官房长官菅义伟周四在例行记者会上说道。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透吉隆坡4月3日 - 马来西亚棕榈油期货周一收高，从月六个月低点上升，并且止住两连跌，从豆油表现良好和棕榈油产出前景不佳中寻获支撑。
路透4月3日 - 东南亚股市周一收高，印尼股市触及纪录高位，因3月当季该国企业获利优于预期。 印尼股市 一度上涨0.9%，创下纪录最高水准，消费类股为大盘指数贡献近一半涨幅。 印尼Bahana Securities分析师Harry Su称，3月一季企业获利优于预期，“为大盘指数提供了支撑，” 该国3月通胀率降至3.61%，而预期为接近上月的3.83%。 综合企业Astra International Tbk Pt 涨1.7%，PT Unilever Indonesia Tbk 升1.3%。 亚洲股市第二季亦开局良好，0940GMT时，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 升0.4%。 本地区股市持续3月的升势，此前美联储在其3月14–15日会议上暗示，将逐步收紧货币政策。 投资者亦关注美国将于周五公布的非农就业数据，以及美国总统特朗普与中国国家主席习近平在周四和周五的会晤。
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。