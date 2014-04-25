日本东京都知事访问北京 称此行意义重大

路透北京4月24日(记者 Joseph Campbell) - 日本东京都知事舛添要一(YoichiMasuzoe)周四表示，他对北京的访问“意义重大”，此行或向修复中日两国双边关系迈进一步。

中日两国关系现在尤为紧张，因而东京都知事此行被寄予厚望。

舛添要一在抵达北京后对记者表示：“中日两国关系紧张，因此北京市邀请我来访问意义重大。”

他表示，中日两国关系的改善是个逐步的过程。

“不能一蹴而就，但我们有很多事可以做，例如，讨论环境问题，协调海外学生交流。”

“通过这些努力，我们可以改善两国关系。”

分析人士上周表示，舛添要一的访问可能会为两国的对话开启一个新渠道。

中国外交部发言人秦刚表示，舛添要一是应北京市政府的邀请来访。

秦刚在每日例行记者会上表示：“我们对中日之间的民间和地方友好交往一向持积极和支持态度。我们希望日本各界有识之士能够和我们一道，为推进中日关系改善和发展做出努力。”

日本官员表示，舛添要一周五会与北京市长王安顺会面。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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