钓鱼岛争端升级 中日互不相让

路透北京/东京9月12日电（记者 储百亮/Kiyoshi Takenaka）---中国政府周三在钓鱼岛问题上仍保持强硬立场，而日本方面也未显露退让迹象。此事已引起美国的关注，中国多地亦举行反日抗议活动。

上月，日本抓扣中国保钓人士，导致中日钓鱼岛争端升级。

日本对中国多次警告置若罔闻，并在周二宣布从私人所有者手中购买了钓鱼岛。中国官方媒体报导称，中方对此作出回应，派出两艘海监船开赴钓鱼岛宣示主权。这令两国关系进一步紧张。

中国外交部发言人洪磊周三在例行记者会上称，当前中日关系的严峻局面完全由日方一手造成。日方不要一错再错，应该悬崖勒马。

“中方将根据事态发展，采取必要措施坚定维护国家的领土主权。”

中国外交部亚洲司司长罗照辉会见来华访问的日本外务省亚大局长杉山晋辅时称，中方决不承认日方对钓鱼岛的非法侵占和所谓“实际控制”。

日本外相玄叶光一郎对中国要求日方撤销购买钓鱼岛决定予以拒绝。

日本共同社援引玄叶光一郎的话称：“我们不会重新考虑转让、收购及占有它们的权益。”

美国助理国务卿坎贝尔（Kurt Campbell）周二警告中日勿让此事升级，称两国的紧张情势可能产生全球性影响。

《解放军报》发表前少将罗援的文章，称中国军队准备好保卫自己的领土。

“日本政府不要寄希望于自己的所谓‘海空优势’上，中日军队又不是没有交过手，”罗援在文中称。“现在，中国的国防实力已经有了任何人都不敢小觑的发展。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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