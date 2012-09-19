反日情绪高涨 中国当局采取措施控制示威

9月19日在日本驻华使馆外拍到的中国警察。 REUTERS/David Gray

路透北京9月19日电（记者 黄瑞黎）---中国相关当局周三迅速行动，采取控制措施防止出现更多反日示威。钓鱼岛争端引发的反日示威，已导致许多在华日企关店歇业，危及经济复苏。

中日跌宕起伏的关系在周二降至冰点，当天恰逢“9·18”事变81周年纪念日。

中日钓鱼岛争端愈演愈烈，中国多个城市的大规模反日示威已持续四天，而中日各自派出的船只也在钓鱼岛水域对峙。

在北京的日本驻华大使馆向日本公民发电子邮件称：“我们使馆前的示威似乎已平息。”

该使馆援引北京市公安局的说法称，中国当局要求民众合作，不要在使馆区示威游行。记者未立即联系到北京市公安局就此置评。

周三早上，警方劝走一名只身在该使馆外高呼口号的示威者。

日本企业已关闭中国境内数百家店铺和工厂，还将一些员工送回国内以防示威失控。示威人群曾包围了北京的日本驻华大使馆，他们手中挥舞国旗，高喊着反日口号。

为了防止出现类似情况，中国当局在该使馆周边部署了大量防暴警察，北京地铁运营方还关闭了附近的地铁站。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。