反日情绪高涨 中国当局采取措施控制示威

德国中左翼社会民主党与默克尔保守党派支持率旗鼓相当--民调
路透柏林2月25日 - 最新的Emnid民调显示，德国总理默克尔领导的保守党派与中左翼德国社会民主党(SPD)的支持率旗鼓相当。目前距离德国联邦选举还有七个月时间。
路透北京9月19日电（记者 黄瑞黎）---中国相关当局周三迅速行动，采取控制措施防止出现更多反日示威。钓鱼岛争端引发的反日示威，已导致许多在华日企关店歇业，危及经济复苏。
中日跌宕起伏的关系在周二降至冰点，当天恰逢“9·18”事变81周年纪念日。
中日钓鱼岛争端愈演愈烈，中国多个城市的大规模反日示威已持续四天，而中日各自派出的船只也在钓鱼岛水域对峙。
在北京的日本驻华大使馆向日本公民发电子邮件称：“我们使馆前的示威似乎已平息。”
该使馆援引北京市公安局的说法称，中国当局要求民众合作，不要在使馆区示威游行。记者未立即联系到北京市公安局就此置评。
周三早上，警方劝走一名只身在该使馆外高呼口号的示威者。
日本企业已关闭中国境内数百家店铺和工厂，还将一些员工送回国内以防示威失控。示威人群曾包围了北京的日本驻华大使馆，他们手中挥舞国旗，高喊着反日口号。
为了防止出现类似情况，中国当局在该使馆周边部署了大量防暴警察，北京地铁运营方还关闭了附近的地铁站。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透柏林2月25日 - 最新的Emnid民调显示，德国总理默克尔领导的保守党派与中左翼德国社会民主党(SPD)的支持率旗鼓相当。目前距离德国联邦选举还有七个月时间。
路透巴黎2月24日 - 法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)的律师Rodolphe Bossel称，周三警方就勒庞不当运用欧盟资金支付国会助理的相关指控传唤勒庞时，勒庞拒绝接受讯问。
路透北京2月24日 - 中国外交部周五称，中国无意利用汇率贬值以获取竞争优势，以此回应美国总统特朗普的讲话。 美国总统特朗普周四称，中国是操纵汇率的“总冠军”。就在几小时前，新任美国财长刚刚承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。 外交部发言人耿爽是在例行记者会上做出上述表示的。(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)