中国海监船进入钓鱼岛附近海域

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透东京9月24日电---日本海岸警卫队表示，两艘中国海监船周一进入钓鱼岛附近日本认为的该国领海区域。此举势必将加剧两国紧张关系。
新华社援引国家海洋局的说法报导称，两艘中国海监船依法在钓鱼岛海域开展例行维权巡航。
日本“购岛”引发中国多个城市爆发反日游行，中日关系急剧恶化。
新华社报导称：“近日，日方在钓鱼岛问题上不断挑起事端，是对中国领土主权的严重侵犯。”
报导称，巡航旨在行使中国对钓鱼岛及其附近海域的“行政管辖”。
一名海岸警卫队官员表示，日方要求中国船只离开该海域，但没有收到回应。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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