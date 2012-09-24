版本:
中国
时事要闻 | 2012年 9月 24日 星期一 09:22 BJT

中国海监船进入钓鱼岛附近海域

路透东京9月24日电---日本海岸警卫队表示，两艘中国海监船周一进入钓鱼岛附近日本认为的该国领海区域。此举势必将加剧两国紧张关系。

新华社援引国家海洋局的说法报导称，两艘中国海监船依法在钓鱼岛海域开展例行维权巡航。

日本“购岛”引发中国多个城市爆发反日游行，中日关系急剧恶化。

新华社报导称：“近日，日方在钓鱼岛问题上不断挑起事端，是对中国领土主权的严重侵犯。”

报导称，巡航旨在行使中国对钓鱼岛及其附近海域的“行政管辖”。

一名海岸警卫队官员表示，日方要求中国船只离开该海域，但没有收到回应。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐